На одном из направлений у оккупантов отмечается низкое моральное состояние

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск, в том числе на Харьковском направлении. Об этом сообщают на утро в оперативно-тактической группировке "Харьков", информирует портал "Комментарии".

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В районе населённого пункта Глубокое противник изыскивает новые пути для проведения логистического обеспечения подразделений на передовых позициях, в том числе и с использованием БПЛА. Провел эвакуацию потерь.

В районе Лукьянцев враг активизировал использование FPV-дронов.

В районе Старицы противник принимает меры по инженерному оборудованию позиций и логистическому обеспечению. Усилил подразделения на передовых позициях.

В Волчанске враг осуществлял единичное перемещение личного состава на передовые позиции. Отмечается низкое морально-психологическое состояние личного состава противника.

Потери врага за минувшие сутки составили 67 человек , из них безвозвратные – 30, санитарные – 34. Трое российских оккупантов сдались в плен.

Также на харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подразделы ГУР зачистили от оккупантов Агрегатный завод в Волчанске (ВИДЕО)

В результате очень сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает портал "Комментарии".

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Видео – по ссылке.