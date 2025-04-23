На одном из направлений ожидается новая волна штурмов: где будет атаковать враг

За время так называемого "Пасхального перемирия" российская армия смогла перегруппироваться и перебросить подкрепление. Наблюдается перебрасывание техники и живой силы на Запорожское направление из временно оккупированного Крыма. Именно здесь враг ведет подготовку к началу штурмовых действий.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

По его словам, враг активизировался в нескольких направлениях – Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском. На этих направлениях оккупанты продолжают активные штурмовые действия, особенно на Новопавловском направлении, где за прошедшие сутки зафиксировали 17 штурмовых действий.

"Кроме того, враг достаточно активен и на Ореховском направлении. Он совершает штурмовые действия в направлении Малых Щербаков, Степного, Лепкового. Поэтому действительно, пользуясь так называемым Пасхальным перемирием, прекращением огня, враг провел перегруппировку сил и средств, подтянул на передовые позиции личный состав штурмовых отрядов, их вооружение, боевую технику и продолжает ведение штурмовых действий малыми группами пехоты", – рассказал спикер.

Однако враг концентрирует свежие силы не только на Запорожском направлении, но и по всему южному фронту.

"По данным нашей разведки враг собирает, осуществляет перегруппировку и опрокидывание определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того чтобы продолжать штурмовые действия", – сообщил Волошин.

Он отметил, что во всех южных направлениях, наблюдается рост количества вооружения, военной техники и штурмовых подразделений. Также зафиксировано усиление враждебного присутствия в Приднепровском направлении вблизи населенного пункта Олешки.

Пресс-секретарь не исключает, что в ближайшее время РФ может активизировать штурмовые действия непосредственно в Запорожской области, а также усилить атаки на Херсонском направлении. Пока российские войска продолжают накапливать силы, налаживают логистику и постоянно ведут разведку.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день у врага недостаточно ресурсов для масштабного наступления, но имеющихся сил вполне хватает для ведения штурмов небольшими пехотными группами с поддержкой боевой техники.

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