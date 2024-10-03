На одном из направлений оккупанты мерзнут и имеют нехватку медикаментов

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

Оккупант в окопе. Фото: ArmyInform

Об этом в утренней сводке сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник предпринимает попытки проведения мероприятий логистического обеспечения подразделений на передовых позициях.

В районе Старицы противник проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, провел эвакуацию санитарных потерь.

В районе Волчанска фиксируется прибытие вновь прибывшего личного состава в подразделения управления БпЛА и артиллерийские подразделения 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии.

Отмечены налаживания взаимодействия между подразделениями на передовых позициях.

В ночное время противник проводил мероприятия по восстановлению и настройке связи, совершил подвоз провизии и БК. Отмечается низкая обеспеченность личного состава противника тёплыми вещами и медикаментами.

Потери врага за минувшие сутки составили 59 человек, из них безвозвратные – 17, санитарные – 41, пленные – 1.

Также на харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники .

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия вывела в море три носителя "Калибров" общим залпом 28 ракет

О снаряжении ракетоносителей в море сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 06:00 утра, сообщает портал "Комментарии".

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.