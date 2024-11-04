На одном из направлений оккупанты готовятся к похолоданию: что делают

Российские войска 2 и 3 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Гатища (к северо-западу от Волчанска), но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские силы пользуются ухудшением погоды для наступления, проводят небольшие пехотные штурмы и укрепляют позиции к северу от Харьковской области перед началом холодного времени года, особенно к северу от города Харькова возле Липцев, где земля начала промерзать.

Владимир Дегтярев сообщил, что российские силы использовали гражданскую технику вместо бронетехники во время последних штурмов и что украинские силы готовят противотанковые укрепления на случай, если россия накопит силы и средства для будущих наступательных операций на севере Харьковской области.

Оккупанты также недавно продвинулись к западу от Сватово и к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 3 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что захватчики недавно продвинулись на восточную окраину Андреевки и северных Тернах.

Российский военкор заявил 2 и 3 ноября, что русские войска продвинулись на полкилометра в глубину в пределах Петропавловки (восточнее Купянска) и очистили лесной массив близ Стельмаховки, а другой пропагандист опроверг другие заявления о том, что русские войска вошли в Серебрянку ( к северо-западу от Кременной).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали наступление севернее Купянска в районе Голубовки; северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Загрызового, Берестового, Песчаного; к западу от Сватово возле Вишневого, Первомайского, Зеленого Роща; юго-западнее Сватового возле Дружелюбовки и Грековки; к западу от Кременной возле Ямполевки, Торского, Тернов; и юго-западнее Кременной близ Дибровы и в районе Серебрянского леса 2 и 3 ноября.

Российский пропагандист заявил 3 ноября, что украинские силы контратаковали вблизи Колесниковки и Кругляковки. Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска ведут штурм с ранеными для поддержания интенсивности штурма пехоты.