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На одном из направлений оккупанты готовятся к похолоданию: что делают

Враг привлекает раненых к штурмам на Харьковщине

сегодня, 09:16
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Недилько Ксения

Российские войска 2 и 3 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Гатища (к северо-западу от Волчанска), но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

На одном из направлений оккупанты готовятся к похолоданию: что делают

Иллюстративное фото

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские силы пользуются ухудшением погоды для наступления, проводят небольшие пехотные штурмы и укрепляют позиции к северу от Харьковской области перед началом холодного времени года, особенно к северу от города Харькова возле Липцев, где земля начала промерзать.

Владимир Дегтярев сообщил, что российские силы использовали гражданскую технику вместо бронетехники во время последних штурмов и что украинские силы готовят противотанковые укрепления на случай, если россия накопит силы и средства для будущих наступательных операций на севере Харьковской области.

Оккупанты также недавно продвинулись к западу от Сватово и к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 3 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что захватчики недавно продвинулись на восточную окраину Андреевки и северных Тернах.

Российский военкор заявил 2 и 3 ноября, что русские войска продвинулись на полкилометра в глубину в пределах Петропавловки (восточнее Купянска) и очистили лесной массив близ Стельмаховки, а другой пропагандист опроверг другие заявления о том, что русские войска вошли в Серебрянку ( к северо-западу от Кременной).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали наступление севернее Купянска в районе Голубовки; северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Загрызового, Берестового, Песчаного; к западу от Сватово возле Вишневого, Первомайского, Зеленого Роща; юго-западнее Сватового возле Дружелюбовки и Грековки; к западу от Кременной возле Ямполевки, Торского, Тернов; и юго-западнее Кременной близ Дибровы и в районе Серебрянского леса 2 и 3 ноября.

Российский пропагандист заявил 3 ноября, что украинские силы контратаковали вблизи Колесниковки и Кругляковки. Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска ведут штурм с ранеными для поддержания интенсивности штурма пехоты.



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