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На одном из направлений может произойти беда: что известно

Враг может оцепить Силы обороны на одном из направлений

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Штурмы и накаты врага возле Андреевки продолжаются. Продолжается поджимание Константинополя. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает портал "Комментарии".

На одном из направлений может произойти беда: что известно

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"К сожалению, враг имеет успехи, которые могут привести к беде в Константинополе. Если для выхода остается коридор <2 км, то на что можно рассчитывать?

От Разлива враг уверенно идет на Богатырь и периодически запрыгивает на рокаду Богатырь-Константинополь.

Живут они там, правда, недолго. Но это очень тревожные звоночки... ", – отмечает военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявляли о захвате населенных пунктов Донецкой области и в Запорожье с 29 марта по 4 апреля. Об этом сообщает враждебное Министерство обороны РФ с примечанием "срочно". Оккупацию украинских территорий россияне называют "освобождением".

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожья и Успеновка Донецкой Народной Республики. Лобковое Запорожской области. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь (быв. – Розовка) Донецкой Народной Республики", – пишут в Минобороны РФ.

Также "Комментарии" писали , что враг фактически захватил Разлив, контролируя около 90% села. Нашего гарнизона там практически нет, остались те, кто еще ведет арьергардные бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военнослужащего Богдана Мирошникова.

"Теперь нужно не просто выходить из Константинополя, а срочно это делать, потому что будет полная беда. Там с одной стороны по дороге – враг, с другой – река. Места для выхода очень мало", – отмечает журналист.



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