На Курщине оккупанты пополняют обменный фонд (ВИДЕО)

Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по сдерживанию определенных районов на территории Курской области Российской Федерации.

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Так, в эти дни во время боевых действий было взято в плен 27 бойцов противника. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь. Об этом сообщает отдел коммуникации ДШВ.

Оказавшись в тяжелой боевой ситуации, оккупанты сделали правильный выбор – добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь.

" Призываем и других солдат войск русской федерации – не сопротивляться и сдаваться в плен! Украинские военные придерживаются всех норм Международного гуманитарного права, и не уничтожают тех, кто решил добровольно сложить оружие ", – отмечают военные ДШВ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера состоялся обмен пленными 25 на 25.

"В результате переговорного процесса по подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 25 российских военнослужащих. Зато передано 25 военнопленных ВСУ", — написали в российском Минобороны.

Россияне сообщили, что в настоящее время все российские оккупанты, которых обменяли, находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото возвращенных бойцов и сообщил о деталях обмена.



