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Ткачик Олеся
Россияне на Курском направлении все же достигли ограниченного успеха, несмотря на наступление Сил обороны, сообщил военный Николай Мельник.
Бои в Курской области
По его мнению, россияне планировали выбить украинские войска за реку Малая Локня. По словам Мельника, пока этого не произошло, но продвижение противника на фронте до 15 км и вглубь до 5 км на отдельных участках вызывает большую обеспокоенность. Ведь это вся жизнь украинских солдат и вряд ли по всему фронту отступление было контролируемое, добавил он.
По его словам, причины тому известны. Это, в первую очередь, тотальное превосходство врага во всем, а также невнятная позиция "коллективного Запада" и провал в работе с республиканцами нашего МИДа. Кроме того, добавляет Мельник, враг продвигается также и через провал мобилизации в Украине и предательство "тыловых крыс", которые сейчас с ТЦК борются больше, чем с врагом. Плюс, говорит Мельник, не стоит забывать и о неадекватной коррупции в отдельных ТЦК и бедлам в оборонных закупках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что первая особенность операции Сил обороны в Курской области заключалась в том, что ВСУ совершили внезапное наступление в момент, когда враг не ожидал такого действия, отметил генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
По его словам, военные не только уничтожили значительное количество российских сил, но и захватили тысячи солдат в плен. Маломуж отметил, что главным достижением сделки стало подрыв авторитета кремлевского диктатора Владимира Путина и опровержение мифа о неприкосновенности территории России.
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