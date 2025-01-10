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На Курщине не все так однозначно: где Силы обороны попали в полуокружение

Россияне, несмотря на атаку Сил обороны все же имеют продвижение в Курской области

сегодня, 10:42
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Ткачик Олеся

Россияне на Курском направлении все же достигли ограниченного успеха, несмотря на наступление Сил обороны, сообщил военный Николай Мельник.

На Курщине не все так однозначно: где Силы обороны попали в полуокружение

Бои в Курской области

По его мнению, россияне планировали выбить украинские войска за реку Малая Локня. По словам Мельника, пока этого не произошло, но продвижение противника на фронте до 15 км и вглубь до 5 км на отдельных участках вызывает большую обеспокоенность. Ведь это вся жизнь украинских солдат и вряд ли по всему фронту отступление было контролируемое, добавил он.

"Также судя по всему сложная ситуация в Погребках, там есть полуокружение. Несмотря на героическое сопротивление, оказываемое украинским солдатом, враг продвигается", — сообщил Мельник.

По его словам, причины тому известны. Это, в первую очередь, тотальное превосходство врага во всем, а также невнятная позиция "коллективного Запада" и провал в работе с республиканцами нашего МИДа. Кроме того, добавляет Мельник, враг продвигается также и через провал мобилизации в Украине и предательство "тыловых крыс", которые сейчас с ТЦК борются больше, чем с врагом. Плюс, говорит Мельник, не стоит забывать и о неадекватной коррупции в отдельных ТЦК и бедлам в оборонных закупках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что первая особенность операции Сил обороны в Курской области заключалась в том, что ВСУ совершили внезапное наступление в момент, когда враг не ожидал такого действия, отметил генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, военные не только уничтожили значительное количество российских сил, но и захватили тысячи солдат в плен. Маломуж отметил, что главным достижением сделки стало подрыв авторитета кремлевского диктатора Владимира Путина и опровержение мифа о неприкосновенности территории России.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BX6vBTdeKHv3944ejyhJ1VJd3w8W19Ay9wnUXQjM2yZ3t4411iWLqtHnPXucLGm3l&id=100000878673787
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