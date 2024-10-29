На Кураховском направлении активные бои: враг применяет много техники

Российские захватчики усилили наступление на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ усиливает штурмы на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Враг с самого утра 29 октября начал активные штурмовые действия на Кураховском направлении на линии Екатериновка — Антоновка", — сообщил военнослужащий "Алекс".

По словам офицера ВСУ, предварительно началась уже третья волна механизированных штурмов с применением бронетехники, что обычное дело для россиян на Кураховском направлении.

Военнослужащий отметил, что россияне применяют очень много техники во время наступательных действий, однако безуспешно.

"Сейчас противник не имеет успехов. Достаточно уничтожить несколько единиц бронетехники врага, когда вся техника начинает возвращаться назад, бросая свою пехоту", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.