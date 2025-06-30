На Константиновском направлении ад: где пытаются прорываться оккупанты

На Константиновском направлении продолжаются тяжелые бои за каждый населенный пункт. оккупанты пытаются закрепиться для того, чтобы взять город в окружение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Оккупанты хотят взять Константиновку в кольцо

"Враг все же снова заскочил на окраину Попова Яра, пытается закрепиться. По Полтавке – без изменений. У Русиного Яра наши воины сдерживают оккупантов. В Яблоновке продолжается ад. Там российские мр*зи концентрируют наибольшие усилия, их очень трудно сдерживать. Также враг из Романовки и Зари пытается прорваться к Александро-Калиновому и в обход села с востока, в сторону Клебан-Быцкого водохранилища", – сообщил обстановку Мирошников.

По его словам, данное водохранилище – это серьезный природный барьер на южных подходах к Константиновке. За него будут очень серьезные бои, прогнозирует военкор.

"В районе Коптево враг имел продвижение возле села, а также в направлении Новоторецкого. На других участках преимущественно без изменений. Уже традиционно, в последний возможный момент направление было усилено, и это приносит результаты – врага несколько затормозили. Уже нет километровых темпов в сутки", – отмечает Мирошников.

Однако он сообщает, что ситуация северо-восточнее Торецка вызывает беспокойство.

" Вроде и там замедлили продвижение врага, но ситуация очень угрожающая. Ибо враг вышел на оперативное пространство в сторону Белой Горы и Александро-Шультиного ", – добавляет военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что захватчики заявили об оккупации первого населенного пункта на Днепропетровщине.