logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Константиновском направлении ад: где пытаются прорываться оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

На Константиновском направлении ад: где пытаются прорываться оккупанты

Трудные бои на Константиновском направлении: что задумали оккупанты

30 июня 2025, 09:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Константиновском направлении продолжаются тяжелые бои за каждый населенный пункт. оккупанты пытаются закрепиться для того, чтобы взять город в окружение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

На Константиновском направлении ад: где пытаются прорываться оккупанты

Оккупанты хотят взять Константиновку в кольцо

"Враг все же снова заскочил на окраину Попова Яра, пытается закрепиться. По Полтавке – без изменений.

У Русиного Яра наши воины сдерживают оккупантов.

В Яблоновке продолжается ад. Там российские мр*зи концентрируют наибольшие усилия, их очень трудно сдерживать.

Также враг из Романовки и Зари пытается прорваться к Александро-Калиновому и в обход села с востока, в сторону Клебан-Быцкого водохранилища", – сообщил обстановку Мирошников.

По его словам, данное водохранилище – это серьезный природный барьер на южных подходах к Константиновке. За него будут очень серьезные бои, прогнозирует военкор.

"В районе Коптево враг имел продвижение возле села, а также в направлении Новоторецкого.

На других участках преимущественно без изменений.

Уже традиционно, в последний возможный момент направление было усилено, и это приносит результаты – врага несколько затормозили. Уже нет километровых темпов в сутки", – отмечает Мирошников.

Однако он сообщает, что ситуация северо-восточнее Торецка вызывает беспокойство.

"Вроде и там замедлили продвижение врага, но ситуация очень угрожающая. Ибо враг вышел на оперативное пространство в сторону Белой Горы и Александро-Шультиного", – добавляет военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что захватчики заявили об оккупации первого населенного пункта на Днепропетровщине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости