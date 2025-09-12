На каком участке фронта ситуация критическая: комментарий военного

Рубрики
Ткачова Марія
Военнослужащий с позывным "Осман" рассказал о сложной ситуации, которая сложилась на Херсонском направлении. По его словам, в настоящее время погодные условия способствуют активной работе вражеских беспилотников на дальних дистанциях. Это создает серьезную опасность не только для военных, но и гражданского населения, особенно в районах, где фиксируется интенсивное движение.
Критическая ситуация на Херсонском направлении
Угроза от БПЛА
"Осман" отмечает, что противник постоянно использует ударные дроны для мониторинга и нанесения точечных ударов. Больше всего под враждебным наблюдением находятся дороги и маршруты, по которым передвигаются люди или транспорт. Это значительно усложняет любые перемещения и делает их крайне опасными.
Минирование территорий
Отдельную проблему составляет массовый разброс российскими военными противопехотных мин. Враг сознательно засоряет дороги ветками, обломками построек и прочим мусором, чтобы скрыть опасные предметы. Из-за этого обнаружить или обезвредить мины вовремя очень тяжело. Худшая ситуация наблюдается в прибрежных районах, где противник фактически ведет постоянное "чередование" своими ударными дронами, не давая саперам или эвакуационным группам работать без риска.
Эвакуация гражданских
По словам Османа, именно прибрежные села и районы оказались в самом сложном положении. Эвакуация часто становится практически невозможной. "Едва ли не единственный шанс безопасно вывезти людей – это сильный дождь или густой туман, усложняющий работу вражеских дронов", – подчеркивает военный.
Таким образом ситуация на Херсонском направлении остается критической: сочетание активности российских БПЛА, скрытого минирования и постоянного риска обстрелов делает жизнь гражданских и работу военных чрезвычайно опасными.