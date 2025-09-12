logo

BTC/USD

114534

ETH/USD

4430.81

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На каком участке фронта ситуация критическая: комментарий военного
commentss НОВОСТИ Все новости

На каком участке фронта ситуация критическая: комментарий военного

Ситуация на Херсонском направлении: россияне активно применяют БПЛА и минуют прибрежные территории

12 сентября 2025, 00:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий с позывным "Осман" рассказал о сложной ситуации, которая сложилась на Херсонском направлении. По его словам, в настоящее время погодные условия способствуют активной работе вражеских беспилотников на дальних дистанциях. Это создает серьезную опасность не только для военных, но и гражданского населения, особенно в районах, где фиксируется интенсивное движение.

На каком участке фронта ситуация критическая: комментарий военного

Критическая ситуация на Херсонском направлении

Угроза от БПЛА

"Осман" отмечает, что противник постоянно использует ударные дроны для мониторинга и нанесения точечных ударов. Больше всего под враждебным наблюдением находятся дороги и маршруты, по которым передвигаются люди или транспорт. Это значительно усложняет любые перемещения и делает их крайне опасными.

Минирование территорий

Отдельную проблему составляет массовый разброс российскими военными противопехотных мин. Враг сознательно засоряет дороги ветками, обломками построек и прочим мусором, чтобы скрыть опасные предметы. Из-за этого обнаружить или обезвредить мины вовремя очень тяжело. Худшая ситуация наблюдается в прибрежных районах, где противник фактически ведет постоянное "чередование" своими ударными дронами, не давая саперам или эвакуационным группам работать без риска.

Эвакуация гражданских

По словам Османа, именно прибрежные села и районы оказались в самом сложном положении. Эвакуация часто становится практически невозможной. "Едва ли не единственный шанс безопасно вывезти людей – это сильный дождь или густой туман, усложняющий работу вражеских дронов", – подчеркивает военный.

Таким образом ситуация на Херсонском направлении остается критической: сочетание активности российских БПЛА, скрытого минирования и постоянного риска обстрелов делает жизнь гражданских и работу военных чрезвычайно опасными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на России разгорелся скандал после публичных заявлений отца мобилизованного Анорина Александра Игоревича, чей сын пропал без вести на фронте. Мужчина подверг резкой критике руководство 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии, назвав его "мясным", а также обвинил российское минобороны и лично высшее руководство страны в преступной безответственности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/9590
Теги:

Новости

Все новости