По информации проекта "Хочу жить", российское командование снова планирует массовые атаки на позиции ВСУ в Донецкой области. На этот раз мишенью станут районы вблизи Константиновки и Дружковки.

Мясные штурмы от России

Операцией будет руководить так называемый "чеченский мясник" Ахмедов — командир, известный по кровавым событиям в Павловке в 2022 году, когда из-за его решения Россия потеряла целые батальоны.

Для наступления стягивают большое количество подразделений: морскую пехоту и мотострелковые части из 336-й, 40-й, 61-й, 155-й бригад, 177-го полка, 39-й бригады и элементов 70-й дивизии. Кремль стремится любой ценой получить хотя бы локальный успех для пропаганды, даже если это снова будет означать тысячи трупов.

По данным "Хочу жить", солдат планируют гнать в лобовые атаки под шквальным огнем украинских дронов и артиллерии. Раненым не будут помогать — свои командиры часто добивают их, чтобы "закрыть вопросы" и получить ордена.

В проекте обратились к родственникам мобилизованных россиян: еще раз напомнили, какие части отправляют в "мясорубку", и призвали донести информацию своим близким. Единственный шанс спасти жизнь – воспользоваться программой "Хочу жить", которая дает возможность сдаться в плен ВСУ и сохранить себя.

