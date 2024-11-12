На каких условиях Украина согласится говорить с РФ: что должны успеть сделать ВСУ

Новый президент США Дональд Трамп планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией уже в первый день после инаугурации. Он ранее заявлял, что способен завершить войну через 24 часа. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, переговоры с Россией возможны только при условии ее полного выхода из украинских территорий. Эксперт пояснил, что многие планы, предусматривающие завершение войны, фактически являются капитуляцией для Украины.

Переговоры Украины и РФ

В частности, бывший командующий вооруженными силами США Джеймс Ставридис предполагает, что план Трампа может включать сохранение 20% оккупированной Россией украинской территории под контролем Кремля. В то же время Украине обещается вступление в ЕС в течение 3–5 лет и гарантия членства в НАТО.

Однако, по словам Свитана, это лишь мнения Ставридиса, основанные на "кремлевских нарративах", и с ними не стоит учитывать.

"Это не план Трампа, это мысли Ставридиса, внушенные кремлевскими воспоминаниями. Этого не нужно считаться вообще. Да, 21 января Трамп официально станет президентом, и к тому времени единственный механизм, который позволит запустить переговорный процесс – заставить Путина выйти из Украины полностью. Они еще могут это успеть", – отметил эксперт.

По мнению Свитана, без этого условия переговоров будут невыгодны для Украины, поскольку оставление российских войск на ее территории будет фактически означать капитуляцию, на которую Украина не пойдет.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходима поддержка США в рамках подписанного Байденом закона о ленд-лизе и гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп на две ключевые должности намерен назначить классических "ястребов".



