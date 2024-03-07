В Харьковской области приняли решение о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении.

Враг продолжает наступать. Фото из открытых источников

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, Рада обороны поддержала проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или заменяющими их лицами или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин.

Он отметил, что ОВА владеет информацией о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Вильхуватской общине.

Олег Синегубов сообщил, что принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.

По его словам, эвакуация проводится, чтобы обезопасить семьи с детьми от российского террора против гражданского населения Харьковщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, что продемонстрировала полномасштабная война России против Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

