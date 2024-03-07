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На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию: что произошло

Эвакуацию проведут из 57 населенных пунктов Харьковской области

сегодня, 19:27
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Харьковской области приняли решение о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении.

На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию: что произошло

Враг продолжает наступать. Фото из открытых источников

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, Рада обороны поддержала проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или заменяющими их лицами или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин.

Он отметил, что ОВА владеет информацией о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Вильхуватской общине.

Олег Синегубов сообщил, что принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.

По его словам, эвакуация проводится, чтобы обезопасить семьи с детьми от российского террора против гражданского населения Харьковщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, что продемонстрировала полномасштабная война России против Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.



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Источник: https://t.me/synegubov/8656
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