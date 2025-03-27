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На Харьковщине и Сумщине оккупанты прорывают границу: что говорят в ГПСУ

Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине – ГПСУ

27 марта 2025, 09:55 comments1059
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Недилько Ксения

Оккупанты продолжают отправлять диверсионно-разведывательные группы в составе 15-20 человек, чтобы нанести ущерб защитникам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

На Харьковщине и Сумщине оккупанты прорывают границу: что говорят в ГПСУ

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжается именно на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель разоблачались и попытки мероприятия диверсионных групп к югу, ближе к Харьковщине”, – отметил Андрей Демченко.

Он заявил, что если говорить о Сумской области, то враг применяет авиацию, чтобы уничтожать наши укрепления и производит обстрелы по населенным пунктам, Россия продолжает террор проживающего в пограничье мирного населения.

По словам Демченко, используя технические средства наблюдения, беспилотные аппараты украинские Силы обороны разоблачают и уничтожают ДРГ, здесь используется и артиллерия, и минометные расчеты.

На Харьковщине и Сумщине оккупанты прорывают границу: что говорят в ГПСУ - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последние дни в Сумской области существенно возросло количество ударов по приграничным районам с использованием авиации, а также активизировалась деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, российская армия значительно нарастила количество дронов, в частности, FPV-аппаратов, и усилила меры диверсантов.

"Сумщина преобладает по количеству мер российской ВРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ВРГ", — отметил Демченко.



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