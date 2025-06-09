На границе с Днепропетровской областью россияне якобы заблокировали крупную группировку ВСУ . Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

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Вся логистика украинских сил на этом участке фронта вроде бы полностью блокирована, отметили в российских силовых структурах.

"В Комаре большая группировка противника заблокирована", — сообщили там и добавили, что вся логистика украинских сил на этом участке фронта полностью блокирована.

Россияне заявляют, что ВСУ на окраинах села Комар взорвали мост и потеряли возможность выйти из-под огня.

"В Поддубном на границе ДНР с Днепропетровской областью уничтожена часть группировки ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах", – пишут пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация Минобороны РФ о наступлении на Днепропетровщину не соответствует действительности. Об этом в комментарии СМИ представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация", — сообщил Андрей Ковалев.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ сообщили, что танковая дивизия в составе группировки "Центр" ВС РФ вышла на западную границу Донецкой области и развивает наступление на территории Днепропетровской области.