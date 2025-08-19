logo

На границе с Беларусью установили "ловушки для уклонистов": что известно
На границе с Беларусью установили "ловушки для уклонистов": что известно

Вражеская пропаганда распространяет постановочное видео якобы с минированием границы для "отлавливания уклонистов"

19 августа 2025, 16:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет новый фейк — вражеские СМИ сообщают, что якобы на границе с Беларусью заминировали границу для "отлавливания уклонистов". И указывают, что, якобы, нет предупредительных табличек об опасности.

На границе с Беларусью установили "ловушки для уклонистов": что известно

Граница. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации верифицировали информацию в Государственной пограничной службе Украины и сообщили, что видео — постановочное.

"Основной акцент в нем сделан на демонстрации попыток избегания мобилизации, что является типичным элементом российской дезинформации, распространенной ранее по другим участкам границы", — акцентировали в ЦПД.

Аналитики Центра подчеркнули, что на границе с Беларусью не фиксируют увеличение попыток незаконного пересечения. Однако угроза все же существует именно от соседей – возможно повторное использование территории Беларуси российскими войсками для вторжения. Российская пропаганда, как отмечают в Центре, регулярно нагнетает эту тему информационно.

"ГНСУ сообщает, что меры безопасности на границе с Беларусью проводят непрерывно: продолжается инженерное укрепление и минирование самых угрожающих направлений, строятся фортификационные сооружения", — пояснили в ЦПД.

Также акцентировали: из-за того, что в пограничной полосе действуют ограничения на пребывание и передвижение, любые провокационные видео являются не более чем элементом пропаганды.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее российские СМИ тиражировали выдумку об украинских защитниках — якобы "ВСУ готовятся к бегству из Херсона: на всех выездах из города устанавливают антидроновые сетки для безопасного отхода". В Центре противодействия дезинформации рассказали, зачем действительно устанавливают такие сетки.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/videos/1709714883752372/
