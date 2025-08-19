На границе с Беларусью установили "ловушки для уклонистов": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет новый фейк — вражеские СМИ сообщают, что якобы на границе с Беларусью заминировали границу для "отлавливания уклонистов". И указывают, что, якобы, нет предупредительных табличек об опасности.
Граница. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации верифицировали информацию в Государственной пограничной службе Украины и сообщили, что видео — постановочное.
Аналитики Центра подчеркнули, что на границе с Беларусью не фиксируют увеличение попыток незаконного пересечения. Однако угроза все же существует именно от соседей – возможно повторное использование территории Беларуси российскими войсками для вторжения. Российская пропаганда, как отмечают в Центре, регулярно нагнетает эту тему информационно.
Также акцентировали: из-за того, что в пограничной полосе действуют ограничения на пребывание и передвижение, любые провокационные видео являются не более чем элементом пропаганды.
