На главных направлениях ВСУ держат оборону – враг снова получил жесткий отпор

Как и в предыдущие дни, после того, как ВСУ отбивают атаки противника на Донбассе, он отступает, а потом вновь предпринимает попытки массированного наступления. В первую очередь это касается ключевых направлений в этой войне — Славянском, Бахмутском и Авдеевском, где идут ожесточенные бои. В очередной раз, после попытки штурма и наступлениях на этих направлениях враг получил жесткий ответ ВСУ и вынужденно отступил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке также отмечается, На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Катериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, борщевой, Залимана, Слатино, Нового, Ивановки, Руськой Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БпЛА.

На Славянском направления зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БпЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

На Краматорском направления обстрелы из имеющихся артиллерийских систем зафиксировано неподалеку Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцево и, Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлению огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

На Новопавловском направления обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник предпринял авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джонсон из-за войны в Украине обратился с предупреждением к британцам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!