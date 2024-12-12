На фронте уверены, что мобилизационный возраст снизят: когда это произойдет

Как считает военный Дмитрий Бабкин, мобилизационный возраст в Украине будет снижен. По его мнению, такое решение будет принято под давлением обстоятельств или западных союзников.

Мобилизация в Украине

"Вот увидите мобилизационный возраст все равно снизят. Популизм тоже имеет пределы. То, что нужно было сделать в 2023-м – сделают под давлением обстоятельств или стран-доноров в 2025-м. Цена популизма только в этом вопросе – все потерянные нами в 2024-м году территории", – отметил Бабкин.

При этом, как подчеркнул военный Николай Ворошнов "Канада" в Фейсбуке, правда в том, что молодого бойца проще научить и мотивировать. Кроме того, он физически более вынослив бойцов, которым сорок и более лет.

" У нас есть пилоты в возрасте 21-23 года. Это самые лучшие специалисты. Они очень быстро овладевают направлением пилотирования и их прогрессия от начинающего пилота, и до настоящего мастера летного дела — гораздо короче чем у самых способных и светлых пониманий в 35-40 лет", — отметил военный.

По его словам, правда в том, что парня в 21-22-23 года банально намного легче научить, чем переучать 40-летних. Они просто физически и физиологически более способны, чем старые дяди, добавил Ворошнов.

"Что уж говорить о пехоте. Здесь разница в возрасте еще больше бросается в глаза. Почему лучшие бойцы в "3-й Штурмовой"? Там сплошной мотивированный молодняк", — подчеркнул военный.

По его словам, война будет продолжаться, поэтому Украине не удастся избежать снижения мобилизационного возраста.

"С призывом о понижении до 18 лет — то американцы идут нафиг, но вот до 22 лет нужно было снижать призывной порог еще в далеком 2023 году", — считает Ворошнов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине официально старейшая армия в мире.



