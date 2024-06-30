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На фронте среди окупантов распространилась опасная болезнь

Российские солдаты болеют и погибают из-за грязной воды, которую набирают из рек и луж.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Российские военные жалуются на плохие условия на фронте, в частности, из-за потребления некачественной воды среди оккупантов распространились опасные заболевания – тиф и холера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкого журналиста Юлиана Репке.

На фронте среди окупантов распространилась опасная болезнь

Оккупанты пьют грязную воду и болеют на фронте. Фото из открытых источников

Российские военкоры и военные сообщили об увеличении числа больных в армии РФ, кроме того, зафиксированы летальные случаи. В Telegram-канале "Два майора" российский солдат рассказал, что в Херсонской области "от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия, количество заболеваний растет".

Российские командиры требуют выдавать каждому солдату 1,5 литра воды, однако ее запасы иссякают и солдатам армии РФ выдают 18 литров на 14 дней, то есть вдвое меньше. Чтобы утолить жажду в летнюю жару и пополнить запасы воды, россияне набирают воду из грязных рек, прудов и луж. Оккупанты не имеют средств для качественной очистки и фильтруют грязную воду тканью, что приводит к их заражению тифом и холерой.

Другой российский военкор подтверждает "увеличение случаев заболевания брюшным тифом и холерой с 15 июня". Оккупант на видео рассказал, что из-за жажды россияне сдаются в плен. По его словам, у них "Три дня не было ни еды, ни воды".

На фронте среди окупантов распространилась опасная болезнь - фото 2

Российский солдат жалуется, что у него нет пищи и воды три дня

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировали фейками на информацию о массовых заболеваниях российских солдат, заявив, что холера распространяется на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Эту информацию сразу опровергла главврач местной инфекционной больницы Елена Тимошенко отметив, что холеры на Херсонщине нет 20 лет, равно как и предпосылок к ее распространению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшие российские арестованные женщины пошли в штурм в Донецкой области. Украинский военный рассказал о результате.

Также "Комментарии" писали об украинском блогоре Алексее Арестовиче, который назвал неожиданную причину, почему не присоединяется к рядам ВСУ.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/weil-putin-kein-trinkwasser-schickt-cholera-ausbruch-bei-russlands-armee-667ebd2e6a56ff03c6b3c927
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