На фронте скоро наступит перемирие: Telegraph назвал приблизительную дату

Активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкой заморозки боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз.

РФ и Украина приближаются к перемирию. Фото из открытых источников

Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

"Эта операция меньше по масштабу, чем масштабное вторжение на Курщину в прошлом году, но она прогрессирует. Захватывая высоты и угрожая нескольким селам, украинское войско перетаскивает российские силы из других мест, чтобы сдержать его. Это может быть целью. Как альтернативу, можно провести разведку силами, пытаясь найти слабые места, чтобы использовать более тяжелые силы, быстро перемещенные из других мест на линии фронта", — пишет аналитик.

Тим Коллинз также отметил усиленную активность россиян, стремящихся любой ценой захватить как можно больше украинской территории, а потому не считаются с потерями.

"Все это указывает на все более вероятную перспективу прекращения огня – возможно, ближе к Пасхе (20 апреля – ред.). Поскольку крайний срок близится, обе стороны отчаянно пытаются захватить территорию, чтобы укрепить свою позицию за столом переговоров", – добавил Тим Коллинз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.