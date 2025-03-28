На фронте скоро наступит перемирие: Telegraph назвал приблизительную дату

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Марьян Ощановский
Активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкой заморозки боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз.
РФ и Украина приближаются к перемирию. Фото из открытых источников
Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.
Тим Коллинз также отметил усиленную активность россиян, стремящихся любой ценой захватить как можно больше украинской территории, а потому не считаются с потерями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.
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