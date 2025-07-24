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На фронте произошел масштабный сбой Starlink: что известно

Сбой Starlink по всему миру: военные сообщают, что терминалы не работают по всему фронту

24 июля 2025, 23:05
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Недилько Ксения

В работе интернет-сервиса Starlink наблюдается сбой по всему миру. Об этом сообщает компания на официальном сайте, который впоследствии тоже "лег". Украинские военные подтверждают, что терминалы не работают по всей линии фронта.

На фронте произошел масштабный сбой Starlink: что известно

На фронте произошел масштабный сбой Starlink: что известно

Так, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что "Старлинк" "лег" по всему фронту.

"Совершенно на всех направлениях легли старлинки, хотя некоторые побратимы сообщают, что отдельные терминалы все-таки работают (5-10% от всех).

Ситуация хреновая, хоть отключение по Украине или по всему миру, но противник все же меньше зависит от старлинков и имеет длительный опыт использования связи без этих терминалов", – отмечает старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Военные сообщают о возобновлении работы Старлинков.

На фронте произошел масштабный сбой Starlink: что известно - фото 2
На фронте произошел масштабный сбой Starlink: что известно - фото 3



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