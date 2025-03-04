В войне против Украины на стороне РФ воюют граждане Китая, рассказал украинский военнослужащий с позывным "Осман".

Китайских наемников увидели на фронте. Фото из открытых источников

По его словам, в последнее время на фронте стало больше наемников из Китая, которые приезжают воевать на стороне российской армии.

"Китайских наемников становится все больше. Не сидится им дома, будем обнулять", – сообщил военный "Осман".

Недавно сообщалось, что китайские наемники были отмечены на Покровском направлении в Донецкой области.

Военнослужащий добавил, что "на этом направлении сосредоточено наибольшее количество вражеского хлама".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".