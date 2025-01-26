На фронте погиб Притула: о тяжелой потере сообщила жена

На фронте 22 января погиб известный кинорежиссер Станислав Притула, ушедший защищать государство в первые дни полномасштабного вторжения России. О трагическом известии сообщила жена воина Лариса Титаренко.

Станислав Притула

"Вчера утром, когда уже невозможно было дышать от ужаса из-за тишины от тебя, чек-предвидение с изысканной жестокостью возвестил мне: "Я был в будущем и видел вас счастливыми". Через несколько часов мне сказали, что тебя не стало. Я смотрю на этот чек сейчас. Нас видели счастливыми. Слышите? Всех нас. Соберите силы и идите дальше. Только не потеряйте пути. Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", — написала в Фейсбце Лариса Титаренко.

Сообщила о гибели режиссера и глава Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич. По ее словам, Станислав Притула не боялся брать на себя ответственность, потому с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину от российского нашествия.

"Воин, кинопродюсер, незаурядный и неравнодушный человек, погиб. В который раз мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне , на переднем крае", – написала в Фейсбуке Максименко-Довгич.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал на фронте, защищая Украину, погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев в возрасте 34 лет. Алексей погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области, а также год держал оборону на Покровском направлении. Алексей Беспальцев был харьковским поэтом и прозаиком, известным своими эмоциональными выступлениями. Его запомнили не только как талантливого литератора, но и как энергичного и веселого человека, который любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде.





