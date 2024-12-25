На фронте погиб популярный украинский писатель

На фронте, защищая Украину, погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев в возрасте 34 лет. Об этом сообщил PEN-клуб на своей странице в Facebook. Алексей погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области, а также год держал оборону на Покровском направлении.

Алексей Беспальцев (фото из открытых источников)

Алексей Беспальцев был харьковским поэтом и прозаиком, известным своими эмоциональными выступлениями. Его запомнили не только как талантливого литератора, но и как энергичного и веселого человека, который любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде.

"Тип бы не хотел, чтобы мы все сухарились. Он был весел и энергичен. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей 'Шляпа' Беспальцев," — написал о нем один из знакомых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина дочери Ирины Фарион погиб на войне. 6 октября 2024 стало известно о гибели Василия Лица, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении.

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имея звание старшего солдата, он исполнял обязанности минометчика, защищая Украину в тяжелых боях против российских окупантов. Дочь Ирины Фарион поделилась информацией в социальных сетях, сопровождая ее трогательными фотографиями с Василием и детьми.

