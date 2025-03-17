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На фронте погиб известный украинский продюсер

Коллеги выразили глубокую грусть из-за его гибели.

сегодня, 00:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Взвешенные и счастливые", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

На фронте погиб известный украинский продюсер

Юрий Кирпик (фото из открытых источников)

О трагическом известии сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.

"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и несла свет даже в самые тяжелые времена", — отметил исполнитель.

Исполнительная продюсер ICTV Анастасия Грабар подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.

"Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Почивай с миром. Светлая память", – написала Грабарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в бою погиб молодой украинский пилот . Во время выполнения боевого задания погиб украинский лётчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от россиян, когда началась полномасштабная война, герою был 21 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 831 бригаду тактической авиации.



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Источник: https://www.facebook.com/nsju.org/posts/pfbid02G6dKRSaxS5WujNDXSww47ABszzkXajRN8RW9pfjUhRZMvZXR7oRjkRQajit1kLwgl
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