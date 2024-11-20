На фронте погиб известный украинский актер

Украина потеряла еще одного защитника и художника. Известный украинский актер Петр Великий, после начала полномасштабного вторжения России в защиту родной страны, погиб в борьбе за ее свободу.

Петр Великий (фото из открытых источников)

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, где Петр Великий много лет работал и получил признание.

"На щите... Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль...", — говорится в публикации.

Его талант и преданность своему делу навсегда останутся в памяти коллег, зрителей и всех знающих Петра Великого. Теперь он стал частью истории непокоренного украинского народа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб сын Главного раввина Украины. Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с сыном Главного раввина Украины Матьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что мужчина дочери Ирины Фарион погиб на войне. 6 октября 2024 стало известно о гибели Василия Лица, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении. О трагедии сообщила его супруга, София Семчишин.

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имея звание старшего солдата, он исполнял обязанности минометчика, защищая Украину в тяжелых боях против российских окупантов.

