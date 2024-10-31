На фронте ожидается активизация боевых действий: где оккупанты формируют «клещи»

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал о значении обороны Селидового для украинских сил и о перспективах развития ситуации на покровском направлении.

Бои в Донецкой области

По его словам, содержание Селидового позволило выиграть время и замедлить продвижение врага. Благодаря этому удалось оттянуть потенциальную битву за Покровск на два месяца, что является важным достижением, поскольку российские силы были вынуждены переориентироваться на это направление.

По словам Мусиенко, российские войска сосредотачиваются на фланговых атаках, применяя тактику "клещей" для полуокружения таких важных населенных пунктов, как Покровск и Курахово, которые являются приоритетными целями противника. Особое внимание, по его мнению, враг может уделить Курахову, пытаясь подойти поближе для ведения боев в черте города, а уже впоследствии перейти в Покровск.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что риски для Покровска остаются значительными, ведь российские силы могут пытаться продвигаться как на юго-западном фланге от Селидового, так и на северном фланге через Мирноград.

Он также отметил, что для Покровской обороны проводятся необходимые подготовительные мероприятия, включая ограничение доступа к городу. В то же время противник оказывает давление на Курахово, в том числе с южного направления, после того как захватил Угледар. Несмотря на это, украинские военные успешно удерживают Курахово, нанося значительные потери врагу.

По прогнозам эксперта, в ближайшие несколько недель или месяцев станут решающими для Курахового и Покровска, поскольку ожидается активизация боевых действий. Он подчеркнул, что остается открытым вопрос о способности врага поддерживать высокий уровень наступательных действий при значительных потерях, которые, по его словам, уже превысили 40 тысяч только за октябрь.

Мусиенко отметил, что оборона Курахово и Покровска будет ключевой для сдерживания врага, поскольку именно в этих районах российские силы концентрируют основные усилия.

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