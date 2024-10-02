На фронте один из самых трудных периодов: почему россияне смогли активно продвигаться

Абсолютно на всех участках фронта российские войска пытаются использовать свое преимущество в личном составе и технике, заявил в эфире "Эспрессо" директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Война в Украине

По его словам, сейчас на фронте один из самых трудных периодов за все время войны. Российская армия имеет значительное преимущество в количестве военных и техники. Он отметил, что в Угледаре одна украинская бригада противостояла пяти российским.

"Если сосчитать численность личного состава в нашей бригаде и у противника, то соотношение по живой силе было 1 к 10-12. Добавляем сюда враждебные КАБы, являющиеся одним из постоянных элементов российского нападения и противодействия, против которых до сих пор нет эффективных средств. Это создает условия для превосходства противника в продвижении", — отметил эксперт.

Згурец подчеркнул героизм украинских защитников, особенно бойцов 72-й бригады, показавших незаурядное мужество в Угледаре. Однако он считает, что если бы у украинской армии было достаточно сил и средств для удержания флангов, город можно было бы оборонять дальше.

Эксперт также отметил, что недостаток личного состава и ресурсов ощущается по всему фронту. Командующий Александр Сырский отмечает необходимость мотивированной пехоты и то, что для подготовки мобилизованных нужно больше времени, которого сейчас не хватает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Угледаре действительно сложилась критическая ситуация. 1 октября аналитический ресурс DeepState заявил о выходе украинских военных из Угледара. Военнослужащие 72-й ОМБр сообщили, что часть города до сих пор находится под контролем украинских сил, а они сами не получали приказа о выходе из Угледара.



