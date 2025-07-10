На фронте бойцы 28 ОМБр столкнулись российский танк, который наши военные прозвали "чудовищем". Танк был весь в лохмотьях, похоже на шерсть дикого зверя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию DeepState.

На фронте обнаружили настоящее чудовище: его уничтожали 60-ю FPV-дронами

Такие "сараи" россияне привлекают для атаки, и они могут быть опасны тем, что кроме пехоты в них может находиться РЭБ, который позволит доехать другой технике. Также возможно наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и т.д.

"Бойцы поделились дополнительными кадрами этого "чудовища" уже после поражения, с возможностью его рассмотреть поближе. По словам бойцов, на уничтожение "этого" ушло около шести десятков FPV -дронов, ведь было очень тяжело найти слабое место. Можно увидеть, как некоторые застряли сверху этого одоробла. Креативности в войне нет предела", – отмечают в DeepState.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что зона атак дронов вглубь от фронтов нашей страны выросла до 20-40 километров. По некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, от этого всего страдают не только военные, но и мирные жители. FPV или другой БПЛА противника, не найдя военную машину, без раздумий атакует гражданских.

"Пока мы не организовали систему светофоров на фронтовых дорогах, прошу рассмотреть возможность оповещения гражданского населения на частотах местных FM-радиостанций о фиксации полета ударного дрона в таких-то селах (таком-то участке трассы). Просто обрыв радиовещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", — подчеркнул "Ф.