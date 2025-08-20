На фронте назвали единственную гарантию безопасности, которая действительно сдержит россиян

Украина и западные партнеры обсуждают гарантии безопасности, которые помогут удерживать Россию от дальнейших нападений и вторжений. Однако военные на фронте не верят, что они сработают.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

О реальных гарантиях безопасности, которые, вероятно, не будут нарушать россияне, рассказал подполковник 3-го армейского полка Максим Жорин в эфире "Киев24". Сообщил, что за свою военную жизнь пережил большое количество прекращения огня, пауз и т.д. — были разные статусы, названия, гарантировали безопасность и следили за соблюдением разных организаций. Однако, по его словам, совершенно ни разу это не работало.

"Ни в каком случае, начиная с 2014 года, начиная с самых первых перемирий, никогда это не работало. Это не работает – не помогут никакие миротворческие миссии, подписанные бумаги, разделение гарантий на воздушные, наземные и морские, все это не будет работать”, — убежден Жорин.

По его словам, даже если будет установлена какая-то пауза, нужно осознавать, что это все равно будет только пауза.

"Чтобы россияне не обещали, какие бы гарантии нам не давали и западные партнеры, и россияне, какие бы обещания не давали, к сожалению, совершенно очевидно, что это будет исключительно пауза, которую Украина должна использовать в своих интересах", — убежден Жорин.

Военный отметил, что определенными хоть насколько работающими гарантиями безопасности могло быть присутствие непосредственно военных из стран НАТО или Соединенных Штатов. Однако он подчеркнул, что моральной и морально-психологической воли для таких решений пока в этих странах не наблюдается. Он подчеркнул, что находиться иностранные войска должны именно на линии разграничения.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян стрелять или не стрелять сегодня. Наступать или не наступать, делать провокацию или не делать провокации", — объяснил военный.

