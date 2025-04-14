На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: какие направления под ударом РФ

Армия государства-агрессорки России приступила к новой волне штурмовых действий с использованием бронетехники и мотоциклов. Об этом в эфире Эспрессо сообщил военный обозреватель Василий Пехньо.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По его словам, в течение последних дней российские войска снова предприняли попытки атаковать позиции украинской обороны не только силами пехоты, но и с привлечением бронетехники на разных участках фронта.

"На Новопавловском направлении, где оборону держит 110-я бригада, в атаке оккупанты использовали до 20 единиц бронетехники, однако перед этим прошло около 25 мотоциклистов, чтобы создать подоплеку для действий механизированных подразделений. Эти попытки захватчиков оказались неудачными." ованные и на Северском направлении", — отметил эксперт.

Причины использования мотоциклов врагом объясняются особенностями расположения населённых пунктов на линии боевого столкновения, до которых сложно добраться и трудно покинуть после начала боевых действий.

"Однако на этих выходных российские войска применили не только мотоциклетные атаки, но и устроили достаточно массированные бронетанковые штурмы. Один из таких штурмов произошел по направлению к Курдюмовке, что к северу от Торецка, однако не имел успеха. Кроме того, на Купянском направлении было остановлено масштабную атаку врага". танков Т-62 был переоборудован на "десантное такси", которое должно было доставить российских солдат на передовые позиции, однако эта попытка потерпела поражение", — добавил Пехньо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Запорожье есть угроза прорыва обороны . Армия государства-агрессора Российской Федерации предпринимает попытки прорвать оборонные позиции украинских военных в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Как пояснил офицер Вооруженных сил Украины, именно этот плацдарм является местом, где оккупанты пытаются прорвать оборонную линию украинских сил. В указанном районе российские войска совершают регулярные штурмовые действия, пытаясь прорвать украинские укрепления.