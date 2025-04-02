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На фронте используются запрещенные средства ведения войны: какова цель

Ядовитые боеприпасы сбрасывают россияне на Силы обороны

сегодня, 08:44
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Недилько Ксения

Враг продолжает атаковать Силы обороны специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На фронте используются запрещенные средства ведения войны: какова цель

Химические боеприпасы на фронте

Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

На фронте используются запрещенные средства ведения войны: какова цель - фото 2

Кроме того, значительна доля боеприпасов, которые содержат опасные химические соединения неустановленного типа.

Факты:

В марте 2025 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 767 случаев применения таких боеприпасов.

Всего с февраля 2023 года зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ.

"С начала широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.

С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер", – отмечают в ОСУВ.

Отмечается, что РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , на каком из направлений сбрасывание химического оружия происходит чаще всего.



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