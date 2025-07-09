На фронте готовится невиданный прорыв РФ: стало известно, что теперь задумал Путин

Российские войска продолжают интенсивные действия на нескольких фронтовых участках, в частности, на Сумщине, Донетчине и Луганщине. Самая острая ситуация вблизи Сум, где противник сосредоточил около 55 тысяч солдат, а также технику, артиллерийские системы и ударные группы, сообщил генерал армии Украины Николай Маломуж.

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Главной целью врага является оцепление города Сумы, создание угрозы прорыва и давление на украинское руководство и партнеров с Запада.

"Их задача — приблизиться к Сумам, окружить город и нанести мощный удар по областному центру. Однако наши контратаки уже сорвали эти планы — мы отвергли врага, организовали новые укрепленные позиции нетрадиционного типа", — рассказал Маломуж в интервью Freeдом.

Самые активные бои проходят в районе Юнаковки, где российские войска пытаются одновременно наступать с юга и севера, формируя ударные клинья и отыскивая слабые места в обороне. Впрочем, ВСУ быстро адаптировались к новым тактикам врага.

"Противник применяет танки, квадроциклы, мотоциклетные отряды и небольшие подразделения спецназначения, но мы маневрируем, перемещаем силы и эффективно уничтожаем врага еще на подходе с помощью артиллерии, ракетных комплексов и дронов", — подчеркнул генерал.

Сумщина превратилась в зону ожесточенных боев: россияне обстреливают город и населенные пункты дальнобойной артиллерией и ракетами, терроризируя гражданских. В ответ ВСУ развернули мощную систему огневого поражения, поражающую вражеские силы во время марша, на позициях и местах сосредоточения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что угроза нового вторжения с белорусского направления остается актуальной, ведь именно через эту границу в начале полномасштабной войны продвигались российские войска, утверждает мэр города Луцк Игорь Полищук.