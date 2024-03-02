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commentss НОВОСТИ Все новости

На фронт завозят РЭБы, но не мозги к ним. Как военные сами наносят себе вред

Сейчас то время, когда в армию завозят много разного РЭБа, но, к сожалению, не всегда к нему завозят мозги, об этом в Фейсбуке написал командир экипажа аэроразведки Александр Карпьюк. По его словам, проблема нуждается в решении

сегодня, 18:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Александр Карпьюк, к сожалению, есть командиры, которые даже не пытаются разобраться, как работают РЭБы.

На фронт завозят РЭБы, но не мозги к ним. Как военные сами наносят себе вред

РЭБ на фронте

"Они говорят просто "включай, мне пох*р, что там говорит ОТУ, просто пусть глушилка в нашем секторе работает постоянно, мне надо сохранить жизнь своих людей, на других пох*р." То есть он РЭБ воспринимает как некую защитную сферу из фильмов, включили и все, дроны все там не работают, ну РЭБ же",
– пишет военный.

Как следствие, очень часто в таких условиях использования РЭБы "кладут" навигацию, потому что спутниковый сигнал относительно слаб, задавить его несложно. При этом военный добавил, что оккупанты постоянно "давят" навигацию, поскольку боятся использования против них Химарсов, Эскалибуров и JDAM.

"Но потом какое-то подразделение в тылу решает "защитить своих людей". И включает еще и там РЭБ. И конечно — подавление навигации. Результат логичен. Уже в тылу не могут запуститься старлинки, не могут взлететь дроны, чтобы помочь штурмующей пехоте, средства навигации не могут поймать спутники в 25-30 км от ЛБЗ даже если ты их положишь на землю",
– рассказывает военный.

То есть, отмечает Карпьюк, идет подавление навигации со своего же тыла, и свой РЭБ сумел сделать то, что не удалось враждебному.

По его словам, с ротацией подразделений эта ситуация становится все более неконтролируемой.

"Как результат – множество невыполненных боевых задач только потому, что кто-то с помощью волонтеров купил РЭБ, поставил на него человека, который понимается в этом как свинья в апельсинах, и считает что все сделал правильно",
– отмечает военный.

Он выразил надежду, что когда-то РЭБы на фронте свяжут в одну систему, будут работать группы обнаруживая несанкционированных РЭБов, и отправлять тех, кто занимается в тылу этим саботажем — в окопы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о еще одной проблеме на фронте , а именно: незащищенность западной техники.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid0iXcmhrrkFyR31QcH6q2NAi2oEJWGPvtDcxeAAHG4wtJGQbsnVG7YQiPdfzKbh7X6l
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:31

Тобто тут ми теж позаду ворога. Тому що в Україні нашим потужним роботодавцям не мізки були потрібні, а покірність. Не порядність була потрібна, а лояльність: щоб мовчав побачивши ганебні схеми розпилу та виведення в офшори. Тепер маємо і неузгодженість з відсутністю співпраці і укріплені лінії оборони на папері, але кошти отримані і відкати в пОПу передані. Дивись Польша і весь ЄС. Якщо наші кошерні мафіозні агробарони знищать ваш середній клас, то з безправних найманців захисників не буде. Справжні захисники, це справжні власники, які захищають своє, а ні олігархічне чиновницьке попівське ...


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