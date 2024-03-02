На фронт завозят РЭБы, но не мозги к ним. Как военные сами наносят себе вред

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Ткачик Олеся
Как сообщил Александр Карпьюк, к сожалению, есть командиры, которые даже не пытаются разобраться, как работают РЭБы.
РЭБ на фронте
Как следствие, очень часто в таких условиях использования РЭБы "кладут" навигацию, потому что спутниковый сигнал относительно слаб, задавить его несложно. При этом военный добавил, что оккупанты постоянно "давят" навигацию, поскольку боятся использования против них Химарсов, Эскалибуров и JDAM.
То есть, отмечает Карпьюк, идет подавление навигации со своего же тыла, и свой РЭБ сумел сделать то, что не удалось враждебному.
По его словам, с ротацией подразделений эта ситуация становится все более неконтролируемой.
Он выразил надежду, что когда-то РЭБы на фронте свяжут в одну систему, будут работать группы обнаруживая несанкционированных РЭБов, и отправлять тех, кто занимается в тылу этим саботажем — в окопы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о еще одной проблеме на фронте , а именно: незащищенность западной техники.
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Ігор
сегодня, 19:31
Тобто тут ми теж позаду ворога. Тому що в Україні нашим потужним роботодавцям не мізки були потрібні, а покірність. Не порядність була потрібна, а лояльність: щоб мовчав побачивши ганебні схеми розпилу та виведення в офшори. Тепер маємо і неузгодженість з відсутністю співпраці і укріплені лінії оборони на папері, але кошти отримані і відкати в пОПу передані. Дивись Польша і весь ЄС. Якщо наші кошерні мафіозні агробарони знищать ваш середній клас, то з безправних найманців захисників не буде. Справжні захисники, це справжні власники, які захищають своє, а ні олігархічне чиновницьке попівське ...