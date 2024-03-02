На фронт завозят РЭБы, но не мозги к ним. Как военные сами наносят себе вред

Как сообщил Александр Карпьюк, к сожалению, есть командиры, которые даже не пытаются разобраться, как работают РЭБы.

РЭБ на фронте

"Они говорят просто "включай, мне пох*р, что там говорит ОТУ, просто пусть глушилка в нашем секторе работает постоянно, мне надо сохранить жизнь своих людей, на других пох*р." То есть он РЭБ воспринимает как некую защитную сферу из фильмов, включили и все, дроны все там не работают, ну РЭБ же",

– пишет военный.

Как следствие, очень часто в таких условиях использования РЭБы "кладут" навигацию, потому что спутниковый сигнал относительно слаб, задавить его несложно. При этом военный добавил, что оккупанты постоянно "давят" навигацию, поскольку боятся использования против них Химарсов, Эскалибуров и JDAM.

"Но потом какое-то подразделение в тылу решает "защитить своих людей". И включает еще и там РЭБ. И конечно — подавление навигации. Результат логичен. Уже в тылу не могут запуститься старлинки, не могут взлететь дроны, чтобы помочь штурмующей пехоте, средства навигации не могут поймать спутники в 25-30 км от ЛБЗ даже если ты их положишь на землю",

– рассказывает военный.

То есть, отмечает Карпьюк, идет подавление навигации со своего же тыла, и свой РЭБ сумел сделать то, что не удалось враждебному.

По его словам, с ротацией подразделений эта ситуация становится все более неконтролируемой.

"Как результат – множество невыполненных боевых задач только потому, что кто-то с помощью волонтеров купил РЭБ, поставил на него человека, который понимается в этом как свинья в апельсинах, и считает что все сделал правильно",

– отмечает военный.

Он выразил надежду, что когда-то РЭБы на фронте свяжут в одну систему, будут работать группы обнаруживая несанкционированных РЭБов, и отправлять тех, кто занимается в тылу этим саботажем — в окопы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о еще одной проблеме на фронте , а именно: незащищенность западной техники.