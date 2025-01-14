На фронт отправляют старых дедов далеко за 50, после тяжелых ранений, контузий: что происходит

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Кравцев Сергей
Ситуация на фронте постепенно становится критической и людей катастрофически не хватает. Поэтому у Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не было другого варианта, как отправить на фронт всех, кто задействован в обеспечении ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог, блогер Сергей Марченко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог отмечает, с отправкой на передовую тем, кому за 50 есть большая проблема. Подавляющее большинство задействованных в обеспечении не являются здоровыми тыловыми крысами, которые прячутся в тылу, а ограниченно пригодны по состоянию здоровья, старые деды далеко за 50, после тяжелых ранений, контузий, потери конечностей. То есть, качество пехоты, которую наскребают по тылам, достаточно сомнительно.
Читайте на портале "Комментарии" — ТЦК и СП имеют перечень руководящих документов, приказывающих мобилизовать граждан в возрасте 50 лет только в части обеспечения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве.
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