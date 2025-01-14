На фронт отправляют старых дедов далеко за 50, после тяжелых ранений, контузий: что происходит

Ситуация на фронте постепенно становится критической и людей катастрофически не хватает. Поэтому у Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не было другого варианта, как отправить на фронт всех, кто задействован в обеспечении ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог, блогер Сергей Марченко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, с отправкой на передовую тем, кому за 50 есть большая проблема. Подавляющее большинство задействованных в обеспечении не являются здоровыми тыловыми крысами, которые прячутся в тылу, а ограниченно пригодны по состоянию здоровья, старые деды далеко за 50, после тяжелых ранений, контузий, потери конечностей. То есть, качество пехоты, которую наскребают по тылам, достаточно сомнительно.

"Однако ухудшение обеспечения армии оказывает непосредственное влияние на потери на фронте. Сейчас дошло до того, что в пехоту забирают техников, готовящих боевые самолеты. Техников, являющихся искусственным товаром и не готовящихся за один месяц. И когда потом нам перепадут какие-нибудь самолеты, мы снова будем годами ждать, пока для них подготовят техников, которые смогут их обслуживать. Потому что своих техников угробили где-то в посадках, потому что политикам очень нужны голоса ухилянтов. Не молчите! Надо немедленно остановить эту нелепую утилизацию специалистов, потому что саперными лопатками у нас умеет воевать один Кулеба и тот, кажется, уже где-то за границей", – написал Марченко.

Читайте на портале "Комментарии" — ТЦК и СП имеют перечень руководящих документов, приказывающих мобилизовать граждан в возрасте 50 лет только в части обеспечения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве.



