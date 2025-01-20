Россияне увеличивают численность личного состава так называемых добровольческих военных отрядов, вербуя женщин в ряды вооруженных сил России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия вербует женщин в добровольческие военные отряды. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW рассказывают, что российские так называемые добровольческие военные отряды продолжают увеличивать численность личного состава за счет вербовки женщин в ряды вооруженных сил России.

Эксперты отмечают, что бывший глава "Роскосмоса" и так называемый "сенатор" от оккупированных территорий Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил 19 января, что российский отряд "БАРС-Сармат" (Российский боевой армейский резерв) набирает специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей России. для участия в боевых действиях в Украине.

В обзоре добавляют, что это сообщение появилось после недавней российской пропагандистской деятельности, освещавшей набор российских женщин в различные боевые подразделения вооруженных сил России.

Читайте также на портале "Комментарии" — участвующие в боевых действиях в Курской области северокорейские войска понесут критически большие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен в середине апреля 2025 года. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска подвергаются примерно 92 выбывшим в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.



