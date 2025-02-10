На фоне заявлений Трампа у Буданова сказали, стоит ли ожидать скорый мир

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Ткачик Олеся
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении пообщаться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив необходимость скорейшего завершения войны. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали, стоит ли ожидать мира в ближайшей перспективе. Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Дайджест Блауша", полагаться на скорейшее завершение войны не стоит.
Андрей Юсов
По его словам, с утверждением Трампа о необходимости мира и прекращения войны можно согласиться, однако реализация этой задачи – сложный и длительный процесс, требующий значительных усилий.
Кроме того, Юсов также отметил, что в ближайшее время состоятся важные международные события, среди которых Мюнхенская конференция безопасности. Именно они, по его убеждению, могут принести Украине положительные новости, однако главные события и дальше разворачиваются на поле боя.
Он подчеркнул, что и военные, и дипломаты, и граждане Украины ежедневно прилагают усилия для приближения победы на своем уровне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп имеет все рычаги влияния, чтобы заставить Путина остановить войну.
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