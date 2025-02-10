На фоне заявлений Трампа у Буданова сказали, стоит ли ожидать скорый мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении пообщаться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив необходимость скорейшего завершения войны. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали, стоит ли ожидать мира в ближайшей перспективе. Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Дайджест Блауша", полагаться на скорейшее завершение войны не стоит.

Андрей Юсов

"Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. Такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", — сказал Юсов.

По его словам, с утверждением Трампа о необходимости мира и прекращения войны можно согласиться, однако реализация этой задачи – сложный и длительный процесс, требующий значительных усилий.

Кроме того, Юсов также отметил, что в ближайшее время состоятся важные международные события, среди которых Мюнхенская конференция безопасности. Именно они, по его убеждению, могут принести Украине положительные новости, однако главные события и дальше разворачиваются на поле боя.

"Об этом не стоит забывать. Потому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Поддерживающий украинские силы безопасности и обороны помогает, донатит. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости нужно делать", — подчеркнул спикер ГУР.

Он подчеркнул, что и военные, и дипломаты, и граждане Украины ежедневно прилагают усилия для приближения победы на своем уровне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп имеет все рычаги влияния, чтобы заставить Путина остановить войну.



