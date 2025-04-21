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На фоне требований США сдать Крым России Киеву дали важный совет

Сомнительно, что Украина и РФ согласятся на мирный план Трампа

сегодня, 13:52
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Ткачик Олеся

Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, то никакого мирного соглашения не будет, считает политолог Вадим Денисенко.

На фоне требований США сдать Крым России Киеву дали важный совет

Переговоры о мире

"О признании Крыма – на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар – территория под управлением США – на это не пойдет РФ. Это соглашение без соглашения, где все потом будут виноваты", – считает эксперт.

При этом, по его мнению, если сценарий американцев все же будет реальным, Украине важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильное, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Денисенко убежден, что Киеву все же придется подписать соглашение о недрах, потому что без него Украина на 100% не будет иметь поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но все же остается, добавил политолог.

"Завершение этих переговоров предполагает, что для нас наиболее важными становятся переговоры США-ЕС. Наша главная задача удержаться в политическом и периметре безопасности ЕС. Отмечу отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем", – говорит Денисенко.

Что касается войны, то, по его словам, следующее переговорное окно откроется только по окончании летней военной кампании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что холодным душем в поливной понедельник назвал статью в The Wall Street Journal о возможности признания Крыма российским, нардеп Сергей Рудык. По его словам, эта информация повлекла за собой панику среди украинцев и новую волну измену. Впрочем, говорит нардеп, сейчас воюющий на фронте, в этой ситуации необходимо мыслить прагматично.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid029Rptiuo8AsHnKz9KBBUENPUbgSrfkD6eaa8uFWnvUbx8CupB3BK6zszCEaoS6XEzl
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