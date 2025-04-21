На фоне требований США сдать Крым России Киеву дали важный совет

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Ткачик Олеся
Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, то никакого мирного соглашения не будет, считает политолог Вадим Денисенко.
Переговоры о мире
При этом, по его мнению, если сценарий американцев все же будет реальным, Украине важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильное, подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Денисенко убежден, что Киеву все же придется подписать соглашение о недрах, потому что без него Украина на 100% не будет иметь поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но все же остается, добавил политолог.
Что касается войны, то, по его словам, следующее переговорное окно откроется только по окончании летней военной кампании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что холодным душем в поливной понедельник назвал статью в The Wall Street Journal о возможности признания Крыма российским, нардеп Сергей Рудык. По его словам, эта информация повлекла за собой панику среди украинцев и новую волну измену. Впрочем, говорит нардеп, сейчас воюющий на фронте, в этой ситуации необходимо мыслить прагматично.
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