Русские, иранцы, асадиты долгих четыре года брали Алеппо. Его защищали сирийские повстанцы. Без авиации и тяжелого оружия. В конце концов они отступили в Идлиб, где несколько лет готовили контрнаступление. Начав его вернули то, что теряли годами, отметил политолог Олег Медуница.

Владимир Путин

По его словам, из-за того, что Москва увязла в Украине, страны восстанавливают суверенитет, как Азербайджан, и народы успешно противостоят кровавым диктаторам, как в Сирии.

"Правильное время для создания союза обиженных Кремлем государств. Финны должны вернуть Карелию, эстонцы отчуждены земли, Молдова – Приднестровье, Грузия – Абхазию и Южную Осетию, Япония – Карафуто и острова Хабомаи", — отметил эксперт.

Наконец, добавил он, московская империя должна быть разрушена и порабощенные народы должны получить свободу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада ослаблены.

Северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются. "Другой "меч Асада", российская армия, увязла в Украине. Поэтому боевики продвигаются достаточно бодро, арабские источники сообщают, что правительственные войска Асада за 1,5 дня потеряли более 50 поселений, 15 военных укрепленных пунктов и всю провинцию Западное Алеппо.

Вчера Асад срочно вылетел в Москву, просить Путина о помощи. Однако момент для сирийского президента максимально неудачен, потому что его российский коллега сейчас занят игрой в "Орешнике", и ему явно не до сирийских проблем.



