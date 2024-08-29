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На фоне проблем на Донбассе Зеленскому предложили объявить добровольную мобилизацию

Донбасс потерять нельзя, поэтому пришло время объявить всеобщую добровольную мобилизацию

сегодня, 20:05
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Ткачик Олеся

На Покровском направлении сложилась критическая ситуация, которую признал даже главкой ВСУ Александр Сырский.

На фоне проблем на Донбассе Зеленскому предложили объявить добровольную мобилизацию

Мобилизация в Украине

Впрочем, как отметил военный Юрий Касьянов, решение этой проблемы есть, однако оно будет непопулярно среди "диванных экспертов".

"Секта любителей единого телемарафона будет отрицать, но я скажу: сегодня, когда враг стремится оккупировать весь Донбасс, чего нельзя допустить, по словам нашего президента и главнокомандующего, что мешает нам признать смертельную опасность и объявить всеобщую добровольную мобилизацию всех сил и ресурсов на купир ?" – спрашивает Касьянов.

По его мнению, такое решение помогло бы дополнительно собрать тысяч пятьдесят патриотов и поставить их в строй под командованием хороших боевых командиров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский. По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Именно поэтому, сказал Сырский, сейчас нужно усилить оборону и украинских военных по наиболее сложным направлениям.





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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02FWmeSaqkvGR9E3z3FEjJNutAzobAeMdez5nZAEJ5zcKXqjHiv9oN4uZ9YndBS7avl
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