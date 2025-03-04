На фоне остановки помощи от США военный сказал, от какой техники нужно немедленно отказаться

Прекращение поставок оружия из Соединенных Штатов является плохой новостью, говорит военный Александр Карпьюк. Даже добавляет он, если учитывать то, что речь идет не об остановке, а паузе в поставках. Впрочем, подчеркивает военный, после 20 января Украина все равно ни одного пакета помощи не зашла.

США и РФ

"Правительство Байдена упаковало нас оружием, которого хватит до лета. До этого момента нужно что-то решать. Надеяться на то, что в США к лету поднимут главы оппозиционные политики и возобновят поставки критических боеприпасов – инфантильная позиция, – отметил военный.

По его словам, Европа ищет сейчас замену американским средствам ПВО. При этом, по его убеждению, со старлинков нужно срочно "соскочить".

"Вчера. Для этого все есть, просто почему недостаточно быстро мы это делаем", — добавил эксперт.

Кроме того, он добавил, что снятие санкций с РФ – это желание Дональда Трампа, но Сенат и Парламент вряд ли это позволит.

"Переговоры переговорами, но надо спрыгивать с оружейной иглы США", — говорит Карпьюк .

По его словам, необходимо навести порядок с закупками украинского оружия и дронов. В настоящее время неэффективные закупки гораздо сильнее заставляют деградировать возможности ВСУ, чем во времена, когда есть чем перекрыться.

"Поэтому выползаем из умиральной ямы и работаем дальше. США союзник РФ сейчас. Поэтому договориться с условной Тулси Габарт, все равно что договариваться с Соловьевым. Мы мешаем им строить сильную Россию. Надо мешать посильнее", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, Украине нужно продержаться полгода, чтобы заставить Трампа отступиться.



