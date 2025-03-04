На фоне остановки помощи от США военный сказал, от какой техники нужно немедленно отказаться

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Ткачик Олеся
Прекращение поставок оружия из Соединенных Штатов является плохой новостью, говорит военный Александр Карпьюк. Даже добавляет он, если учитывать то, что речь идет не об остановке, а паузе в поставках. Впрочем, подчеркивает военный, после 20 января Украина все равно ни одного пакета помощи не зашла.
США и РФ
По его словам, Европа ищет сейчас замену американским средствам ПВО. При этом, по его убеждению, со старлинков нужно срочно "соскочить".
Кроме того, он добавил, что снятие санкций с РФ – это желание Дональда Трампа, но Сенат и Парламент вряд ли это позволит.
По его словам, необходимо навести порядок с закупками украинского оружия и дронов. В настоящее время неэффективные закупки гораздо сильнее заставляют деградировать возможности ВСУ, чем во времена, когда есть чем перекрыться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, Украине нужно продержаться полгода, чтобы заставить Трампа отступиться.
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