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Посол США решилась на жесткое заявление о ракетном обстреле России

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала ракетный обстрел России Украины

сегодня, 09:55
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Клименко Елена

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк после ракетных атак 6 апреля впервые вспомнила Россию в контексте обстрелов. В предыдущих публикациях дипломат избегала прямого упоминания агрессора.

Посол США решилась на жесткое заявление о ракетном обстреле России

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Reuters

На своей странице в X (Twitter) она написала:

"По состоянию на 6.30 утра Киев и другие города Украины все еще под обстрелом баллистических и крылатых ракет, запущенных из России. В столице раздаются взрывы, есть сообщения об атаках в других городах".

Также стало известно, что реакция посла на удар по Кривому Рогу вызвала негодование среди украинцев. В своем сообщении на X Бринк не указала, что именно Россия нанесла этот удар.

"Шокирующее то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Именно поэтому эта война должна завершиться", — написала посол.

Пользователи сети выразили возмущение, что в ее публикации об ужасной атаке, в результате которой погибли 9 детей, не было упомянуто России или ни одного осуждения. Позже на ситуацию отреагировал и президент Владимир Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, умалчивающие российские преступления на войне в Украине, в частности, недавний удар по Кривому Рогу, проявляют слабость и подстрекают Россию продолжать войну.

Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил благодарность странам, которые не закрыли глаза и выразили четкую позицию по поводу неприятия российского террора. По его словам, умолчание российских преступлений только подпитывает российского диктатора Владимира Путина продолжать военную агрессию. Президент назвал такую позицию слабой.



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Источник: https://x.com/USAmbKyiv/status/1908731268419768414
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