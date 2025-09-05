На этой неделе окончательно все стало на свои места: когда будет заключен мирный договор с Россией

Рубрики
Кравцев Сергей
Последний год о переговорах не утихают разговоры. Однако окончательно стало ясно, что мирный договор с Россией не будет заключен – никогда. Позиция Москвы неизменна: договор возможен только после победы России. Путин говорит об этом с 2022 года и несколько раз повторил выступления на этой неделе. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Политик отмечает, очевидно, что это не способ завершить войну. Это лишь повод к ее бесконечному продолжению. Потому сейчас уже понятно: рано или поздно придется вернуться к обсуждению перемирия.
