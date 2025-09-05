Последний год о переговорах не утихают разговоры. Однако окончательно стало ясно, что мирный договор с Россией не будет заключен – никогда. Позиция Москвы неизменна: договор возможен только после победы России. Путин говорит об этом с 2022 года и несколько раз повторил выступления на этой неделе. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Причем "первопричины", о которых в Кремле любят говорить, касаются не столько украинских территорий, они имеют второстепенное значение, сколько глобальное "построение новой архитектуры безопасности". Обсуждение мировых сфер влияния может занять десятилетия. И в отсутствие перемирия все это время Путин будет продолжать убивать", – отметил нардеп.

Политик отмечает, очевидно, что это не способ завершить войну. Это лишь повод к ее бесконечному продолжению. Потому сейчас уже понятно: рано или поздно придется вернуться к обсуждению перемирия.

Читайте на портале "Комментарии" — на полях Восточного экономического форума (ВЕФ) российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины договоренности о территориях должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа не имеет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. США продолжают медлить с гарантией безопасности или согласием на санкции. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу своей консервативной партии на YouTube сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Пока мы не можем оказывать достаточное давление на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", — заявил немецкий канцлер.



