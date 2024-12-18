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На этот участок фронта россияне перекинули дополнительные резервы: имеют четкие сроки по продвижению

Россияне, вероятно, имеют четкие сроки по захвату населенных пунктов в Донецкой области

18 декабря 2024, 10:04
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Ткачик Олеся

События вокруг Великой Новоселки происходят очень быстро, отмечает военкор Богдан Мирошников. По его словам, российские захватчики очень быстро прорывают ключевые точки на флангах.

На этот участок фронта россияне перекинули дополнительные резервы: имеют четкие сроки по продвижению

Бои в Донецкой области

"Нехватка людей, снарядов и дронов очень сказывается, к сожалению", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, похоже, что у оккупантов стоит задача в определенные сроки захватить Великую Новоселку и Курахово, а также подобраться основными силами непосредственно к городской черте Покровска.

"Иначе объяснить столь высокую интенсивность боев и перегруппировку дополнительных резервов с других направлений на вышеупомянутые, я не могу. Наши пожарные бригады, полки и батальоны контратакуют — на следующий день на тех участках враг выставляет х1,5-2 от того, что было на участке. Враг забрасывает мясом, не оглядываясь ни на что", — отметил Мирошников.

По его словам, на этом участке фронта Силам обороны очень сложно, впрочем, украинские военные делают гораздо больше, чем позволяют возможности.

"Но давайте понимать, что планы врага – это исключительно планы врага. Они могут планировать что угодно. Вопрос о том, какое будет противодействие этому, особенно на ранних этапах", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта, в том числе на Покровском и Кураховском направлениях. Эти участки ключевые для достижения стратегической цели — выхода на административные границы Донецкой области и возможного перенесения боевых действий на территорию Днепропетровщины. Главная стратегическая цель России остается неизменной – полный контроль над территорией Донецкой области.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6678
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