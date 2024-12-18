На этот участок фронта россияне перекинули дополнительные резервы: имеют четкие сроки по продвижению

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Ткачик Олеся
События вокруг Великой Новоселки происходят очень быстро, отмечает военкор Богдан Мирошников. По его словам, российские захватчики очень быстро прорывают ключевые точки на флангах.
Бои в Донецкой области
Кроме того, по его словам, похоже, что у оккупантов стоит задача в определенные сроки захватить Великую Новоселку и Курахово, а также подобраться основными силами непосредственно к городской черте Покровска.
По его словам, на этом участке фронта Силам обороны очень сложно, впрочем, украинские военные делают гораздо больше, чем позволяют возможности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта, в том числе на Покровском и Кураховском направлениях. Эти участки ключевые для достижения стратегической цели — выхода на административные границы Донецкой области и возможного перенесения боевых действий на территорию Днепропетровщины. Главная стратегическая цель России остается неизменной – полный контроль над территорией Донецкой области.
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