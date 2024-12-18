На этот участок фронта россияне перекинули дополнительные резервы: имеют четкие сроки по продвижению

События вокруг Великой Новоселки происходят очень быстро, отмечает военкор Богдан Мирошников. По его словам, российские захватчики очень быстро прорывают ключевые точки на флангах.

Бои в Донецкой области

"Нехватка людей, снарядов и дронов очень сказывается, к сожалению", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, похоже, что у оккупантов стоит задача в определенные сроки захватить Великую Новоселку и Курахово, а также подобраться основными силами непосредственно к городской черте Покровска.

"Иначе объяснить столь высокую интенсивность боев и перегруппировку дополнительных резервов с других направлений на вышеупомянутые, я не могу. Наши пожарные бригады, полки и батальоны контратакуют — на следующий день на тех участках враг выставляет х1,5-2 от того, что было на участке. Враг забрасывает мясом, не оглядываясь ни на что", — отметил Мирошников.

По его словам, на этом участке фронта Силам обороны очень сложно, впрочем, украинские военные делают гораздо больше, чем позволяют возможности.

"Но давайте понимать, что планы врага – это исключительно планы врага. Они могут планировать что угодно. Вопрос о том, какое будет противодействие этому, особенно на ранних этапах", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта, в том числе на Покровском и Кураховском направлениях. Эти участки ключевые для достижения стратегической цели — выхода на административные границы Донецкой области и возможного перенесения боевых действий на территорию Днепропетровщины. Главная стратегическая цель России остается неизменной – полный контроль над территорией Донецкой области.



