На этом участке фронта ситуация критическая: враг прорывается в новую область

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Ткачик Олеся
В межиречье Соленой и Волчьей ситуация уже близка к критической, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его информации, российские оккупанты бросили очень большие силы, чтобы до 9 мая успеть дойти до админграницы с Днепропетровской областью.
Кроме того, Мирошников добавил, что в Сумской области и рядом в приграничных районах Курщины и Лиманщины точно не проще.
Вместе с тем он призвал не думать, что после 9 мая враг остановится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты планируют большое летнее наступление на Украину, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор убежден, что сможет захватить еще часть украинских земель и таким образом улучшить свои переговорные позиции. Под угрозой, по мнению экспертов, Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.
При этом российская армия активизирует свои действия на Запорожском направлении, стремясь продвинуться поближе к областному центру. Хотя пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов, чтобы захватить или окружить Запорожье, угроза для города остается серьезной. Враг стягивает на это направление дополнительные силы и технику. Еще раньше появлялась информация, что россияне намерены приблизиться к Запорожью, чтобы начать активную фазу устрашения жителей.
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