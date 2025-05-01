На этом участке фронта ситуация критическая: враг прорывается в новую область

В межиречье Соленой и Волчьей ситуация уже близка к критической, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Война в Украине

По его информации, российские оккупанты бросили очень большие силы, чтобы до 9 мая успеть дойти до админграницы с Днепропетровской областью.

"Удастся или нет – давайте не будем гадать. Возможности у них такие, наверное, есть. У нашего войска есть возможности в обороне. Посмотрим", – отметил эксперт.

Кроме того, Мирошников добавил, что в Сумской области и рядом в приграничных районах Курщины и Лиманщины точно не проще.

"Трудные дни для фронта. Очень тяжелые", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он призвал не думать, что после 9 мая враг остановится.

"Напротив. Он уже начинает свою летнюю кампанию, которая будет очень сложной для нас всех", — подытожил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты планируют большое летнее наступление на Украину, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор убежден, что сможет захватить еще часть украинских земель и таким образом улучшить свои переговорные позиции. Под угрозой, по мнению экспертов, Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.

При этом российская армия активизирует свои действия на Запорожском направлении, стремясь продвинуться поближе к областному центру. Хотя пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов, чтобы захватить или окружить Запорожье, угроза для города остается серьезной. Враг стягивает на это направление дополнительные силы и технику. Еще раньше появлялась информация, что россияне намерены приблизиться к Запорожью, чтобы начать активную фазу устрашения жителей.



