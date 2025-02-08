На этом направлении идут максимально тяжелые бои, которых не было даже в Бахмуте

На Кураховском направлении противник захватил большую часть Андреевки, до Константинополя остаются километры, если противник сможет зайти в Константинополь , то нашей группировке войск в Дачном не поздоровится, отметил в Фейсбуке военный Николай Мельник.

Бои в Донецкой области

"Снова будем слушать, что подразделений в окружении нет, но "отдельные солдаты не смогли выйти из окружения", — отметил эксперт.

Что касается Курского направления, говорит Мельник, то там Силы обороны Украины успешными контратаковыми действиями смогли оттеснить врага к реке Псел попутно захватив пару хуторов.

"Забудьте о перемирии, его не будет. Будет долгая война до последнего российского солдата", – подчеркнул Мельник.

В свою очередь, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Константинопольском направлении идут максимально тяжелые бои, и украинским бойцам нужна максимальная информационная тишина.

"Любая утечка информации там сейчас может повлечь за собой серьезные и плохие последствия. Даже Бахмут с его уровнем интенсивности боев не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходит в остатках кураховского плацдарма", – написал Мирошников в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России устроили вакханалию вокруг якобы захвата города Торецк в Донецкой области. Как заявили в министерстве иностранных дел страны-агрессора, такие действия российских военных теперь помогут защитить жителей оккупированной Горловки. При этом российское Минобороны заявило, что штурм Торецкого совершали подразделения 1-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад вместе с формированием "Ветераны". В РФ утверждают, что город был "последним форпостом" перед украинскими укреплениями в Константиновке.



