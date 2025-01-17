На этом направлении горы трупов россиян: враг не забирает даже раненых

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Ткачик Олеся
На Покровском направлении российские войска теряют около 300 солдат убитыми и ранеными каждый день, сообщил в эфире Freedom офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Бои в Донецкой области
По словам Цехоцкого, русские войска сосредоточили главные резервы на юго-западе от Покровска, снимая силы с других участков фронта. Однако благодаря слаженной работе украинских подразделений, включая пехоту и операторов беспилотников, прорыв обороны остается невозможным.
оккупанты, говорит Цехоцкий, понесут потери практически во всех направлениях. Их ликвидируют в посадках, где они скапливаются.
Он также рассказал, что на этом направлении россияне редко применяют бронетехнику, предпочитая легковой транспорт: автомобилям типа "Нива", "Жигули", баги. Лишь в редких случаях используется огневая поддержка со стороны БМП или танков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне отжимают Донбасс.
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