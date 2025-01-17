На этом направлении горы трупов россиян: враг не забирает даже раненых

На Покровском направлении российские войска теряют около 300 солдат убитыми и ранеными каждый день, сообщил в эфире Freedom офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Бои в Донецкой области

"Мы все видим, что какой-то период времени они двигаются в сторону Покровска. Они, будь у них возможность штурмовать его в лоб, делали бы это. Потери очень велики, в среднем цифра колеблется именно на Покровском направлении – около 300 ликвидированных окупантов, убитых и раненых. Разумеется, они давно хотели бы зайти в Мирноград, чтобы развивать наступление именно с левой стороны, обходить тот же Покровск, брать в клешни, но это им не удается. И все делается для того, чтобы этого не было. Больше усилий, конечно, у них сейчас на юго-западе, юго-запад Покровска, куда они максимально бросают резервы, снимая с других участков фронта”, — сказал офицер.

По словам Цехоцкого, русские войска сосредоточили главные резервы на юго-западе от Покровска, снимая силы с других участков фронта. Однако благодаря слаженной работе украинских подразделений, включая пехоту и операторов беспилотников, прорыв обороны остается невозможным.

оккупанты, говорит Цехоцкий, понесут потери практически во всех направлениях. Их ликвидируют в посадках, где они скапливаются.

"Они уничтожаются практически уже на всех этих направлениях, в этих всех посадках, где они накапливаются, — там горы трупов, они их не забирают. Мы знаем, они даже не забирают раненых по разным причинам", – сказал офицер.

Он также рассказал, что на этом направлении россияне редко применяют бронетехнику, предпочитая легковой транспорт: автомобилям типа "Нива", "Жигули", баги. Лишь в редких случаях используется огневая поддержка со стороны БМП или танков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне отжимают Донбасс.



