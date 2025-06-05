logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Донетчине у оккупантов заметили новую маркировку
commentss НОВОСТИ Все новости

На Донетчине у оккупантов заметили новую маркировку

Российская армия начала использовать новую маркировку на военной технике

сегодня, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Новые тактические маркировки зафиксированы во временно оккупированном Мариуполе. Круг в квадрате. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

На Донетчине у оккупантов заметили новую маркировку

Новая маркировка техники оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

"Связываем это с большим перебрасыванием в сторону Запорожья и в сторону Донецка одновременно. Это указывает, что россияне вводят не просто новые подразделения, но по новым направлениям путем перебрасывания", – отмечает он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера ночью зафиксирована колонна в 40 единиц военной техники (грузовики и тягачи) без света в сопровождении на высокой скорости через Мариуполь в направлении Запорожской области. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Днем перебрасывание живой силы из Бердянской агломерации в направление Таганрога. Колонна в сопровождении из 15 грузовиков. Снова, вокзал – поезд – Сумщина? Последние дни перебрасывания от локальных перешли в состояние "срочных". Отсюда и ночной режим безопасности и организованные колонны от 10 грузовиков. Последний раз такое фиксировали во время наступления на Угледар", – отмечает Андрющенко.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области, при этом меняют тактику штурмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Сержант, который служит в украинской роте на Сумском направлении, заявил 4 июня, что российские войска изменили тактику и начинают пехотные атаки отделениями численностью примерно от восьми до десяти человек, по сравнению с огневыми группами численностью примерно четыре человека, которые они использовали в мае 2025 года. Сержант заявил, что российские (ATV) для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для дальнейших атак", – отмечают в ISW.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости