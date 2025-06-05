На Донетчине у оккупантов заметили новую маркировку

Новые тактические маркировки зафиксированы во временно оккупированном Мариуполе. Круг в квадрате. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Новая маркировка техники оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

"Связываем это с большим перебрасыванием в сторону Запорожья и в сторону Донецка одновременно. Это указывает, что россияне вводят не просто новые подразделения, но по новым направлениям путем перебрасывания", – отмечает он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера ночью зафиксирована колонна в 40 единиц военной техники (грузовики и тягачи) без света в сопровождении на высокой скорости через Мариуполь в направлении Запорожской области. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Днем перебрасывание живой силы из Бердянской агломерации в направление Таганрога. Колонна в сопровождении из 15 грузовиков. Снова, вокзал – поезд – Сумщина? Последние дни перебрасывания от локальных перешли в состояние "срочных". Отсюда и ночной режим безопасности и организованные колонны от 10 грузовиков. Последний раз такое фиксировали во время наступления на Угледар", – отмечает Андрющенко.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области, при этом меняют тактику штурмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Сержант, который служит в украинской роте на Сумском направлении, заявил 4 июня, что российские войска изменили тактику и начинают пехотные атаки отделениями численностью примерно от восьми до десяти человек, по сравнению с огневыми группами численностью примерно четыре человека, которые они использовали в мае 2025 года. Сержант заявил, что российские (ATV) для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для дальнейших атак", – отмечают в ISW.