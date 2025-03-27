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На Донетчине обостряется ситуация: данные от DeepState

Оккупанты пытаются продвинуться вблизи Лимана

27 марта 2025, 16:09
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Недилько Ксения

Враг активно оказывает давление на Ямполевку, имел продвижение в Тернах и фактически почти полностью оккупировал населенный пункт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

На Донетчине обостряется ситуация: данные от DeepState

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Случилось это не внезапно, кацапы очень часто фиксировались на южных окрестностях Тернов, пытались скрыться и закрепиться в домах, посадках. Были неоднократные кадры отработки бойцами Сил Обороны по противнику как техникой, так и дронами или артой. К сожалению, постоянное давление дало свои результаты и враг подобрался еще ближе к Ямполевке. Кстати, первые меры в сторону Ямполевки были еще задолго до взятия Тернов с северо-восточной стороны села ", – сообщили аналитики проекта.

Там отмечают, что сейчас враг пробивается юго-восточнее села и пытается перебить логистику до Ямполевки по дороге, которая идет из Торского.

"Очень неприятная ситуация с фланга для подразделений, которые не один год держат там участок, в частности для бойцов 60 и 63 ОМБр", – отмечают в DeepState.

Также сообщается, что начала обостряться ситуация вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец.

"Противник оказывает давление на Екатериновку, подбираясь к деревне вплотную и пытается закрепляться на данном участке. Одновременно с этим пытается развивать успех в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина. Боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты продолжают отправлять диверсионно-разведывательные группы в составе 15-20 человек, чтобы нанести ущерб защитникам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Активность враждебных диверсионно-разведывательных групп продолжается именно на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель разоблачались и попытки мероприятия диверсионных групп к югу, ближе к Харьковщине", – отметил Андрей Демченко.



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