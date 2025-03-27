На Донетчине обостряется ситуация: данные от DeepState

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Недилько Ксения
Враг активно оказывает давление на Ямполевку, имел продвижение в Тернах и фактически почти полностью оккупировал населенный пункт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Там отмечают, что сейчас враг пробивается юго-восточнее села и пытается перебить логистику до Ямполевки по дороге, которая идет из Торского.
Также сообщается, что начала обостряться ситуация вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты продолжают отправлять диверсионно-разведывательные группы в составе 15-20 человек, чтобы нанести ущерб защитникам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
"Активность враждебных диверсионно-разведывательных групп продолжается именно на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель разоблачались и попытки мероприятия диверсионных групп к югу, ближе к Харьковщине", – отметил Андрей Демченко.
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