В Донецкой области группа российских кафиров решила, прихватив с собой оружие, сбежать с позиций. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 декабря.

Российские оккупанты сбегают с поля боя (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что инцидент произошел еще 30 ноября в районе Верхнеторецкого Донецкой области. 13 дезертиров из 21 – это завербованные зеки.

"Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США усиливают давление на ПИК Вагнера, но не признают РФ государством-террористом . Государственный департамент США обнародовал новый перечень стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы, где фигурируют Россия и ее ПИК Вагнера. Между тем, Штаты, в отличие от того же Европарламента и ряда европейских стран, не принимают решения о признании РФ государством-спонсором терроризма, государством-террористом и т.д. Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук объясняет позиция Администрации Байдена пока что в том, что признавать РФ государством-спонсором терроризма на данный момент не стоит из-за возможных осложнений для определенных союзников США, которые тоже поддерживают Украину. Ведь признание предоставления такого статуса означает необходимость наложения санкций за те или иные аспекты взаимодействия с РФ (ту же торговлю), независимо от того, кто этим занимается. А многие европейские государства, напоминает политолог, все еще нуждаются в российских энергоресурсов. К тому же, такой шаг может поставить крест на зерновом соглашении.

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